نشكركم على متابعتكم خبر حكومة الشارقة تعلن عن عطلة عيد الأضحى في الإمارة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 يونيو 2024 09:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت دائرة الموارد البشرية في الشارقة الأحد، أن عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك لدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة تبدأ اعتباراً من 9 من ذي الحجة حتى 12 من ذي الحجة 1445هـ، الذي يوافق يوم السبت 15 يونيو 2024 حتى الثلاثاء 18 يونيو 2024.

وأكدت الدائرة أن استئناف الدوام الرسمي يبدأ يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024.