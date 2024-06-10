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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 يونيو 2024 11:49 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الإثنين الموافق في 10-6-2024.

 

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو إلى غائم جزئياً مغبراً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار”.

 

وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة مع السحب، جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س”.

 

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



            

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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