نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 يونيو 2024 11:49 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الإثنين الموافق في 10-6-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو إلى غائم جزئياً مغبراً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار”.

وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة مع السحب، جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.