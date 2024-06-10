نشكركم على متابعتكم خبر حمدان بن محمد يعتمد تعيين 22 رئيساً تنفيذياً للذكاء الاصطناعي في حكومة دبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 يونيو 2024 12:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي، تعيين 22 رئيسًا تنفيذيًا للذكاء الاصطناعي في حكومة دبي. يأتي هذا التعيين ضمن رؤية مستقبلية تهدف إلى تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الحكومي.

وأكد سموه أن تعيين هؤلاء الرؤساء التنفيذيين هو خطوة أولى نحو تحقيق رؤيتنا لمستقبل العمل الحكومي، وقد تجسدت هذه الرؤية في تصميم خطة دبي السنوية التي تهدف إلى تسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وصرح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبر تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي “X”: “اعتمدنا اليوم تعيين 22 رئيسًا تنفيذيًا للذكاء الاصطناعي في حكومة دبي، وذلك ضمن رؤية مستقبلية تهدف إلى تعزيز الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الحكومي، ودعم تجربة حكومة دبي في هذا المجال ونقلها إلى آفاق جديدة تعزز ريادتها عالميًا في ابتكار الحلول القائمة على التكنولوجيا المتقدمة وأدوات المستقبل”.

وأضاف سموه: “تعيين الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي هو الخطوة الأولى في مسيرة تحقيق رؤيتنا لمستقبل العمل الحكومي، والتي تجسدت في تصميم خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. نتطلع منهم إلى تكثيف العمل ومضاعفة الجهود لتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس نلمس آثاره في العمل الحكومي والمجتمع”.

واختتم سموه قائلاً: “تسريع تبني الذكاء الاصطناعي وتطوير الحلول المبتكرة القائمة على أدواته وتقنياته هو محور رئيسي لرؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي يسعى لتحويل إمارة دبي إلى مركز عالمي لتطوير وتبني حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي”.