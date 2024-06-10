نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك الأردن بذكرى عيد الجلوس على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 يونيو 2024 12:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بمناسبة ذكرى عيد الجلوس.

وفي سياق متصل، بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، برقية تهنئة مماثلة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، معبراً فيها عن أطيب تمنياته لجلالته بموفور الصحة والسعادة، وللشعب الأردني بمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة.

كما أرسل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقية تهنئة أخرى إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، أعرب فيها عن تهانيه الصادقة بهذه المناسبة الوطنية الغالية، مؤكداً على عمق العلاقات الأخوية المتينة التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، وعلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

تأتي هذه البرقيات في إطار الروابط الأخوية المتينة التي تجمع بين القيادتين والشعبين الشقيقين، وتعبيراً عن التقدير الكبير الذي تحظى به المملكة الأردنية الهاشمية وقيادتها لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تعكس هذه البرقيات حرص قيادة دولة الإمارات على تعزيز أواصر الصداقة والتعاون مع الأردن، والاحتفال معه في مختلف المناسبات الوطنية التي تعزز الوحدة والتضامن بين الدول العربية.