نشكركم على متابعتكم خبر حاكم الشارقة يصدر مرسوما أميريا بشأن فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس الاستشاري على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 يونيو 2024 11:49 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

وبحسب “وام”، نص المرسوم على أن يُفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بعد الانتهاء من نظر جدول أعمال جلسة يوم الخميس 6 ذو الحجة 1445هـ الموافق 13 يونيو 2024م.