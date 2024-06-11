نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 يونيو 2024 12:59 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الثلاثاء الموافق في 11-6-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وجنوباً”.

وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.