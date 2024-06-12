نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: اعتمدنا 2160 قراراً سكنياً جديداً للمواطنين في برنامج الشيخ زايد للإسكان مع تبسيط إجراءاته على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 يونيو 2024 10:52 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن مجلس الوزراء قد اعتمد 2160 قراراً سكنياً جديداً للمواطنين ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان، بقيمة إجمالية بلغت 1.68 مليار درهم.

كما أعلن سموه عن مشروع لتبسيط وتقليل الإجراءات ضمن البرنامج، بالتعاون مع 24 جهة حكومية واتحادية، بحيث يتم التعامل مع جهة واحدة بدلاً من 11 جهة، وتقليل عدد الوثائق المطلوبة لاعتماد القرض السكني من 10 وثائق إلى وثيقتين فقط.

ووجه سموه الشكر إلى فرق العمل التي تبذل جهوداً مستمرة لتصفير البيروقراطية وإعادة هندسة كافة الإجراءات الحكومية بهدف تبسيطها وتقليلها وتسهيل حياة المراجعين والمواطنين.

وصرح سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي “X”: “اعتمدنا ضمن أعمالنا في مجلس الوزراء 2160 قراراً سكنياً جديداً للمواطنين ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان بقيمة 1.68 مليار درهم”.

وأضاف سموه: “اعتمدنا أيضاً مشروعاً لتبسيط وتقليل الإجراءات ضمن البرنامج بالتعاون مع 24 جهة حكومية واتحادية، ليكون التعامل مع جهة واحدة بدلاً من 11 جهة، وتقليل عدد الوثائق المطلوبة لاعتماد القرض السكني من 10 وثيقتين فقط”.

وختم سموه التدوينة قائلاً: “نشكر فرق العمل التي تواصل جهودها لتصفير البيروقراطية وإعادة هندسة كافة الإجراءات الحكومية لتبسيطها وتقليلها وتسهيل حياة المراجعين والمواطنين”.