نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تؤكد أن إنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني يتطلب اعتماد نهج استراتيجي شامل لحل الصراع على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 يونيو 2024 11:49 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن معالجة الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني الشقيق وإنهاء معاناته يتطلبان اتباع نهج استراتيجي شامل لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وشددت على أن هذا النهج يجب أن ينهي دوامة العنف والكراهية والتطرف، وأن يقوم على أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة تلبي كافة تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في العيش الكريم والآمن.

منذ اندلاع الأزمة، دعت الإمارات إلى جملة من الأولويات الثابتة لمعالجتها، تشمل:

وقف فوري لإطلاق النار والالتزام بحماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة دون عوائق أو قيود، وبشكل آمن وعاجل ومستدام. رفض أي شكل من أشكال محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه. توحيد الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل سلمي للصراع.

كما أكدت الإمارات على موقفها الثابت الداعم لحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش في أمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

وتؤمن الإمارات العربية المتحدة بأن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل عادل ودائم هو السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.