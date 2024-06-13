نشكركم على متابعتكم خبر انطلاق دورة ألعاب “بريكس 2024” الدولية في قازان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 يونيو 2024 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

انطلقت أمس في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية دورة ألعاب “بريكس 2024” الدولية التي تستمر حتى 23 من شهر يونيو الجاري .

وبحسب “وام”، يشارك في المنافسات نحو 5000 رياضي من 100 دولة في 27 مسابقة رياضية، مثل كرة القدم والتنس والغولف والشطرنج وركوب الخيل وغيرها وسيتم منح 387 مجموعة من الميداليات في منافسات البطولة.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة بمناسبة الافتتاح الفعاليات، إن دورة ألعاب بريكس الرياضية تهدف إلى تعزيز الحُوَار والتقارب بين الشعوب، متمنيا النجاح لكل الرياضيين المشاركين في الدورة، لافتا إلى أن الدورة تعتبر جزءا مهما من التفاعل السياسي والاقتصادي والإنساني الشامل.