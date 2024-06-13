نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائباه يعزون أمير الكويت بضحايا حريق المنقف على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 يونيو 2024 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، برقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، أعرب خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته، في ضحايا اندلاع الحريق في منطقة المنقف، متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين، إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.