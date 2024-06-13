نشكركم على متابعتكم خبر ” موارد عجمان” تنظم يوما مفتوحا للتوظيف بالقطاع الصحي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 يونيو 2024 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس”، يوماً مفتوحاً للمقابلات الوظيفية الفورية في القطاع الصحي بمشاركة عدد من المراكز الطبية المتخصصة في إمارة عجمان.

وبحسب “وام”، يأتي ذلك في إطار استقطاب الكوادر الوطنية في القطاع الخاص ضمن برنامج “نافس” الذي يهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة.

وطرحت الجهات المشاركة مجموعة من الشواغر الوظيفية للمواطنين الخريجين من حملة شهادة الثانوية العامة والشهادات الجامعية.

وشهد اليوم المفتوح ،الذي عقد في فندق عجمان سراي، حضور المواطنين والمواطنات، وتم تعريفهم بفرص العمل المتاحة، وإجراء مقابلات فورية للوظائف الشاغرة.