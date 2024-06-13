نشكركم على متابعتكم خبر حاكم عجمان يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأميرة منيره بنت محمد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 يونيو 2024 06:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة صاحبة السمو الأميرة منيره بنت محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود.

كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.