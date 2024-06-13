نشكركم على متابعتكم خبر عثر على محفظة فيها مبلغ مالي .. مركز شرطة القصيص يفاجئ طالباً في مدرسته على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 يونيو 2024 06:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

فاجأ مركز شرطة القصيص طالباً في مدرسة عمر بن الخطاب بتكريم خاص تقديراً لأمانته وحرصه على إعادة محفظة تحتوي على مبلغ مالي إلى صاحبها بعد عثوره عليها في منطقة المحيصنة الرابعة.

قام العقيد جمال إبراهيم علي، نائب مدير مركز شرطة القصيص، بتكريم الطالب أحمد صالح علي محمد، بحضور المقدم ناصر عبد العزيز الخاجة، رئيس قسم الشؤون الإدارية، والملازم دنانير أحمد المهيري من قسم إسعاد المتعاملين، ومديرة المدرسة الأستاذة هدى يوسف، وأعضاء هيئة التدريس في المدرسة.

أكد العقيد جمال إبراهيم أن هذا التكريم يأتي ضمن مبادرة “نصلكم لنشكركم”، التي تهدف إلى تكريم المتعاونين والشركاء الخارجيين في أماكنهم وأمام زملائهم، مشيداً بأمانة الطالب أحمد صالح علي وحسن تصرفه وحرصه على التواصل مع مركز الشرطة لإعادة المحفظة والمال إلى صاحبه. ودعا العقيد أفراد المجتمع إلى اتخاذ الطالب قدوةً ومثالاً للصدق والأمانة.

من جانبها، عبرت والدة الطالب عن سعادتها بتكريم شرطة دبي لابنها وحرصها على القيام بذلك في مدرسته وأمام زملائه، مشيرةً إلى أن ابنها قام بواجبه بتسليم المحفظة إلى مركز شرطة القصيص بعد عثوره عليها، لضمان عودتها إلى مالكها. وبدوره، تقدم الطالب أحمد صالح علي بالشكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مركز شرطة القصيص، على هذا التكريم، مؤكداً أن هذا التكريم يعد وساماً وفخراً له بين زملائه.