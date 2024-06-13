نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 1138 نزيلاً في المنشآت الإصلاحية بمناسبة عيد الأضحى المبارك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 يونيو 2024 06:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، اليوم بالإفراج عن 1138 نزيلاً من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية، ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، مع تكفل سموه بتسديد الغرامات المستحقة عليهم، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

يحرص صاحب السمو محمد بن زايد آل نهيان “حفظه الله” سنوياً على العفو عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية بمناسبة عيد الأضحى المبارك وغيره من المناسبات السعيدة، و ذلك تعزيزاً للروابط الأسرية، وإدخال السرور إلى قلوب أبنائهم وأسرهم، ومنح النزلاء فرصة للاستفادة من هذه المناسبات المباركة لبدء حياة جديدة، بما ينعكس إيجاباً على أسرهم ومجتمعهم.