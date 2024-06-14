نشكركم على متابعتكم خبر للعام العشرين على التوالي.. بدء تطبيق “حظر العمل وقت الظهيرة” السبت على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 يونيو 2024 10:52 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

تستمر دولة الإمارات في تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس في الأماكن المكشوفة للعام العشرين على التوالي، حيث يبدأ تنفيذ القرار اعتباراً من بعد غد “السبت”، من الساعة 12:30 ظهراً حتى الثالثة مساءً. يعد هذا القرار جزءاً أساسياً من تشريعات سوق العمل في الدولة، بهدف توفير بيئة عمل آمنة تستجيب لأفضل ممارسات الصحة والسلامة المهنية، وتجنب إصابات القوى العاملة والأضرار الناتجة عن العمل في درجات حرارة مرتفعة خلال أشهر الصيف.

ويتضمن القرار توفير أماكن مظللة للعمال خلال فترات الحظر، وضمان توفير أدوات التبريد والمياه، ومواد الترطيب المعتمدة، إضافة إلى وسائل الراحة ومعدات الإسعاف الأولية في أماكن العمل. تقوم وزارة الموارد البشرية والتوطين بمتابعة التزام الشركات بالقرار من خلال جولات تفتيشية دورية واستقبال البلاغات من الجمهور عبر مركز الاتصال والموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة، مع فرض غرامات على الشركات المخالفة.

وأعلنت الوزارة عن توفير 6000 موقع لاستراحة عمال خدمات توصيل الطلبات في جميع أنحاء الدولة، وإتاحة خريطة تفاعلية لهذه الاستراحات لتسهيل وصول العمال إليها خلال فترة حظر العمل وقت الظهيرة. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتعزيز رفاهية القوى العاملة وضمان استقرارها الاجتماعي، وتعزيز موقع الإمارات كواحدة من أفضل الوجهات للعيش والعمل عالمياً.

وفي إطار جهودها، أطلقت الوزارة “نظام السكنات العمالية” الإلكتروني لتسجيل السكنات العمالية وتعزيز الوعي بأنظمة ومعايير السكن النظامية، ودعت الشركات التي يعمل لديها 50 عاملاً فما فوق إلى الالتزام بهذا النظام وتسجيل البيانات المطلوبة عبر موقع الوزارة الإلكتروني.

تتضمن المنظومة الاجتماعية للعمال في الإمارات أيضاً نظام التأمين ضد التعطل والنظام الاختياري لمكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى برامج حماية المستحقات المالية والأجور، والتي تساهم في تحسين مستوى حياة العمال ورفاهيتهم داخل الدولة.

تعكس هذه الإجراءات التزام الإمارات بتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال والحفاظ على سلامتهم وصحتهم، مما يعزز مكانتها كوجهة مفضلة للعمل والاستثمار على المستوى الدولي.