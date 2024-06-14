نشكركم على متابعتكم خبر حاكم عجمان يأمر بالإفراج عن 223 نزيلاً بمناسة عيد الأضحى المبارك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 يونيو 2024 10:52 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بالإفراج عن 223 نزيلاً من المنشآت الإصلاحية والعقابية في القيادة العامة لشرطة عجمان، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. جاء هذا القرار تقديرًا لحسن السيرة والسلوك الذي أظهره النزلاء خلال فترة قضاء عقوبتهم، وانطباق شروط العفو عليهم، مما أهلهم للاستفادة من هذا العفو والإفراج عنهم قبل انتهاء مدة محكوميتهم.

يعكس هذا القرار حرص صاحب السمو حاكم عجمان على إدخال السرور والأمل إلى نفوس النزلاء وعائلاتهم وأقربائهم وأصدقائهم، مما يعزز من فرحتهم ويعيد لم شملهم مع ذويهم. كما يؤكد هذا العفو اهتمام سموه البالغ برعاية أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وأوضاعهم الاجتماعية.

وقد أعرب سموه عن تمنياته للمفرج عنهم بأن يعودوا إلى المجتمع كأفراد صالحين، يسهمون في تعزيز أمنه واستقراره في هذه الأيام المباركة.

من جانبه، قدم سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي على هذا العفو الكريم. وأكد أن هذا القرار يعكس حرص سموه على منح السجناء فرصة جديدة ليكونوا أفرادًا أسوياء، وليلتئم شملهم مع عائلاتهم. وأشار إلى أنه ستتم مباشرة إجراءات الإفراج فوراً، ليعود المفرج عنهم إلى أسرهم في أسرع وقت ممكن.