نشكركم على متابعتكم خبر حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 352 نزيلاً بالمؤسسة الإصلاحية بمناسبة عيد الأضحى على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 يونيو 2024 11:49 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالإفراج عن 352 نزيلاً من إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة، الذين انطبقت عليهم شروط العفو، نظراً لحسن سيرتهم وسلوكهم، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وبهذه المناسبة، قدم سعادة اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على مكرمة العفو عن المحكومين. وأكد أن هذه المبادرة تعكس حرص سموه على دعم الكيان الأسري واستقراره، وإدخال البهجة والسرور إلى نفوس أسر المحكومين وعائلاتهم وأبنائهم في هذه الأيام المباركة. وأعرب عن أمله في أن تكون هذه المكرمة باعثة للخير في نفوس من شملهم قرار الإفراج، وسبيلاً لعودتهم كأفراد صالحين يسهمون في دعم المسيرة التنموية لدولة الإمارات.

كما أمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالإفراج عن 94 سجيناً من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية بالفجيرة، من مختلف الجنسيات، ممن ثبتت أهليتهم وحسن سيرتهم وسلوكهم، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

تأتي هذه المكرمة حرصاً من سموه على إعطاء المفرج عنهم فرصة لبدء حياة جديدة، وإدخال السرور والبهجة إلى قلوب عائلاتهم وذويهم.

وتقدم اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي على هذه المكرمة. وأعرب عن أمله في أن تكون هذه المكرمة دافعاً للمفرج عنهم للعطاء، وسبيلاً للاستقامة، وبداية لحياة جديدة.