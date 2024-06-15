نشكركم على متابعتكم خبر حاكم أم القيوين يأمر بالإفراج عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية بمناسبة عيد الأضحى المبارك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 يونيو 2024 04:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بالإفراج عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية في أم القيوين، ممن ثبتت أهليتهم وحسن سيرتهم وسلوكهم ، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وبحسب “وام”، أعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين عن تمنياته للمفرج عنهم بالعودة الصالحة للمجتمع والحياة العامة.

ويأتي أمر العفو عن النزلاء في إطار حرص سموه على منح المفرج عنهم فرصة بدء حياة جديدة ، وإدخال السرور والبهجة إلى قلوب أسرهم بصفة عامة ، لتكتمل الفرحة لديهم.