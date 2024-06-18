نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائباه يتلقون تهاني قادة الدول بعيد الأضحى المبارك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 يونيو 2024 01:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الحكام والمواطنين والمقيمين والشعوب العربية والإسلامية كافة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ودعا سموه الله سبحانه وتعالى أن يديم على الإمارات الخير والعزة والنماء، وأن ينعم على المنطقة والعالم بالأمن والاستقرار والسلام.

ونشر سموه عبر حسابه الرسمي على منصة «X»: “أهنئ إخواني الحكام والمواطنين والمقيمين والشعوب العربية والإسلامية كافة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يديم على الإمارات الخير والعزة والنماء وينعم على منطقتنا والعالم أجمع بالأمن والاستقرار والسلام”.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

وبالمثل، تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة من قادة الدول العربية والإسلامية.

هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وحكام الإمارات، وشعب الإمارات والمقيمين فيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ونشر سموه على حسابه الرسمي في منصة «X»: “أهنئ رئيس الدولة وحكام الإمارات وشعبها والمقيمين فيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. وأسأل الله تعالى أن يعيد هذه الأيام المباركة عليهم بالخير واليمن والبركات وأن ينعم على الشعوب الإسلامية والعالم أجمع بالسلام والرخاء والازدهار”.

من جانبه، هنأ سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية.

كما هنأ سموه، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، ونواب الحكام، متمنياً لهم ولدولة الإمارات والعالم أجمع مزيداً من التقدم والازدهار والرخاء.