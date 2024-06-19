نشكركم على متابعتكم خبر حجاج الإمارات يرمون جمرات ثاني أيام التشريق ويؤدون طواف الوداع اليوم وغداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 يونيو 2024 10:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

بدأ حجاج دولة الإمارات اليوم رمي الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي وفرتها الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، فيما يبدأ حجاج 88 دولة بالنفير من منى اليوم “المتعجلين” وغدا “المتممين” أداء طواف الوداع وإتمام مناسك الحج.

وبحسب “وام”، حث مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات حجاج الدولة على مراعاة قدسية المسجد الحرام وأداء طواف الوداع بطمأنينة وخشوع والحرص على تجنب الكثافة المتوقعة.

ومن المتوقع أن تبدأ أفواج حجاج الدولة بالعودة تدريجيا إلى أرض الوطن خلال الأيام القادمة.