نشكركم على متابعتكم خبر دبي: مطار العالم وملتقى الحضارات بفضل عزيمة وإرادة لا تعرف المستحيل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 يونيو 2024 06:55 مساءً - متابعة بتول ضوا

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أنّ دبي أصبحت اليوم مطار العالم، وملتقى البشرية، وحلقة وصل بين قارات وحضارات العالم، مشدداً سموه على أن ما تستطيع تخيله.. تستطيع تحقيقه.

وقال سموه عبر منصة «إكس»: «استقبلنا نخبة من القيادات من مجموعة طيران الإمارات..».

وأضاف سموه أن «تأسيس شركة طيران في دبي كان حلماً قبل أكثر من 4 عقود.. راهن البعض ضده.. وحاول الكثيرون صرفنا عنه.. اليوم أصبح الحلم يضم 112 ألف موظف.. ويربطنا مع 277 مدينة.. وينقل أكثر من 50 مليون مسافر سنوياً.. ويولد إيرادات تتجاوز 137 مليار درهم سنوياً».

وتابع صاحب السمو: «لم يتوقف الحلم.. ما زلنا نحلم بتوسيع الأعمال.. وبافتتاح مطار عالمي أكبر.. وبالوصول لكل مدينة في القارات الخمس، اليوم دبي هي مطار العالم.. وملتقى البشرية.. وحلقة وصل بين قارات وحضارات العالم».

وأوضح سموه: «العبرة: إذا كنت صاحب عزيمة وإرادة.. لا تسمح لأحد أن يقف بينك وبين أحلامك.. لأن ما تستطيع تخيله.. تستطيع تحقيقه».