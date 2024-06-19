نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جنوب إفريقيا بمناسبة إعادة انتخابه على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 يونيو 2024 06:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة سيريل راما فوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى فخامة سيريل راما فوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا.