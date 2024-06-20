نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بشأن تشكيل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 يونيو 2024 04:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، مرسومًا اتحاديًا بتشكيل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ومرسومًا اتحاديًا آخر بتعيين معالي عبدالله بن بيه رئيسًا للمجلس بدرجة وزير.

تشكيل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي

وفقًا للمرسوم الاتحادي، يضم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في عضويته:

– سعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي، نائبًا للرئيس

– سعادة الدكتور خليفة مبارك الظاهري

– الدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد

– سعادة جمال سالم الطريفي

– سعادة الدكتور إبراهيم عبيد آل علي

– سعادة المستشار عبدالرحمن علي حميد الشامسي

– الدكتور أحمد إبراهيم سبيعان الطنيجي

– الدكتورة فاطمة سيف الدهماني

مهام وأهداف المجلس

يمثل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي المرجع الرسمي للإفتاء في الدولة، ويعمل على توحيد الجهود والرؤى والأهداف لتطوير التوجهات والسياسات والتشريعات ذات الصلة بالفتوى. كما يهدف المجلس إلى:

– تنظيم شؤون الفتوى في الدولة

– إصدار الفتاوى العامة والطارئة والمستجدة في المسائل والموضوعات المختلفة

– إجراء الدراسات والأبحاث ذات الصلة بمختلف مجالات الفتاوى

– إبداء الرأي الشرعي حول التشريعات ذات الصلة

– الترخيص بممارسة الإفتاء الشرعي في الدولة

– تأهيل المفتين وتدريبهم وتنمية مهاراتهم

قيادة المجلس

يترأس المجلس معالي عبدالله بن بيه، ويضم في عضويته نخبة من الشخصيات البارزة في مجال الفتوى والإفتاء الشرعي:

– سعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي، نائبًا للرئيس

– سعادة الدكتور خليفة مبارك الظاهري

– الدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد

– سعادة جمال سالم الطريفي

– سعادة الدكتور إبراهيم عبيد آل علي

– سعادة المستشار عبدالرحمن علي حميد الشامسي

– الدكتور أحمد إبراهيم الطنيجي

– الدكتورة فاطمة سيف الدهماني