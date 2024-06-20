محمد بن راشد: دبي مطار العالم وملتقى البشرية وحلقة وصل بين القارات والحضارات

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 يونيو 2024 05:57 مساءً - متابعة: نازك عيسى

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، في دار الاتحاد بدبي، بعدد من قيادات طيران الإمارات والمجموعة. أشاد سموه بما حققته المجموعة من إنجازات ترسخ مكانتها كإحدى أهم العلامات التجارية الإماراتية، وتؤكد ريادتها كنموذج متطور لخدمات الطيران وفق أفضل المعايير العالمية، مؤكداً أن دبي هي مطار العالم وملتقى البشرية وحلقة وصل بين قارات وحضارات العالم.

دوّن سموه عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “استقبلنا نخبة من القيادات من مجموعة طيران الإمارات. تأسيس شركة طيران في دبي كان حلماً قبل أكثر من 4 عقود. راهن البعض ضده وحاول الكثيرون صرفنا عنه. اليوم أصبح الحلم يضم 112 ألف موظف، ويربطنا مع 277 مدينة، وينقل أكثر من 50 مليون مسافر سنوياً، ويولد إيرادات تتجاوز 137 مليار درهم سنوياً. لم يتوقف الحلم. ما زلنا نحلم بتوسيع الأعمال، وبافتتاح مطار عالمي أكبر، وبالوصول لكل مدينة في القارات الخمس. اليوم دبي هي مطار العالم وملتقى البشرية وحلقة وصل بين قارات وحضارات العالم”.

“والعبرة: إذا كنت صاحب عزيمة وإرادة، لا تسمح لأحد أن يقف بينك وبين أحلامك، لأن ما تستطيع تخيله، تستطيع تحقيقه.”

أشاد سموه خلال اللقاء بالأداء القوي لطيران الإمارات وما حققته من نتائج قياسية خلال الأعوام الماضية، ودورها المحوري في تأكيد مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال ووجهة رئيسية للاستثمار والسياحة. كما أثنى على إسهامها الرئيسي في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، مستفيدة من قدراتها الهائلة في صناعة النقل الجوي لتوسيع نطاق ممرات دبي الاقتصادية، بما يخدم في مضاعفة حجم التجارة الخارجية للإمارة بحلول العام 2033.

استمع سموه خلال اللقاء من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم إلى شرح حول الخطط المستقبلية لطيران الإمارات، حيث تعمل المجموعة على العديد من المشاريع الكبرى، بما في ذلك إضافة مزيد من الطائرات، وتحديث أسطولها، وتعزيز القدرات في مجالات الضيافة والشحن والمناولة الأرضية، وتسخير التقنيات المتقدمة لدعم عمليات المجموعة، وتوسيع برامج التدريب وتطوير الموظفين، وتعزيز أجندة الاستدامة.

استمع سموه من السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، إلى شرح حول أبرز إنجازات المجموعة في الفترة الماضية، حيث حققت نتائج قياسية جديدة على صعيد الأرباح والإيرادات نتيجة لتوسع عمليات المجموعة في جميع أنحاء العالم لتلبية الطلب القوي من العملاء على منتجاتها وخدماتها ذات الجودة العالية. وأكد السير كلارك أن هذه الإنجازات تحققت بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسياسات حكومة دبي المتقدمة.

أعرب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، عن ثقته في مواصلة مجموعة طيران الإمارات دورها في تعزيز النمو الاقتصادي لإمارة دبي، وقدرتها على ابتكار معايير جديدة للجودة في قطاع الطيران والسفر حول العالم، وتعزيز تنافسيتها بين شركات الطيران الرائدة عالمياً، عبر تطوير قدراتها التقنية ورفع كفاءة كوادرها البشرية، بما يحقق لها دائماً أعلى درجات التميز.

في نهاية اللقاء، التقط سموه الصور التذكارية مع قيادات طيران الإمارات والمجموعة، متمنياً لهم التوفيق في مهام عملهم وبلوغ أعلى مستويات التميز.