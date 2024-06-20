نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يتلقى عدداً من الاتصالات الهاتفية للتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 يونيو 2024 06:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، اليوم اتصالات هاتفية للتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من كل من:

– فخامة بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة

– دولة محمد شهباز شريف، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية

– فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف

وتبادل سموه معهم التهاني وأطيب الأمنيات بدوام الصحة والسعادة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على شعوبهم وبلدانهم بالخير واليمن والبركات، وأن ينعم على شعوب الأمتين العربية والإسلامية والعالم بالأمن والاستقرار والازدهار.