نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 يونيو 2024 09:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، المرسوم رقم (39) لسنة 2024 بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة. يترأس المجلس منى غانم المري، العضو المنتدب للمؤسسة، بالإضافة إلى هاله يوسف بدري كنائبة للرئيس، وهدى السيد محمد الهاشمي، وهدى عيسى بوحميد، وخولة راشد المهيري، وفهيمة عبدالرزاق البستكي، وموزة سعيد المري، وخديجة محمود البستكي، بالإضافة إلى المدير التنفيذي للمؤسسة. المرسوم ساري المفعول اعتبارًا من تاريخ صدوره وسيتم نشره في الجريدة الرسمية.

بهذه المناسبة، عبرت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، عن شكرها العميق وامتنانها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، لدعمه المستمر للمرأة الإماراتية واهتمامه بتوفير بيئة عمل داعمة لنجاح دورها كشريك رئيسي في التنمية الشاملة للدولة. كما هنأت أعضاء المجلس الجديد متمنية لهم التوفيق في قيادة المؤسسة نحو المزيد من النجاحات في دعم المرأة الإماراتية وتعزيز قدراتها المهنية والقيادية.

وأكدت سموها أن تنوع خبرات ومجالات عمل أعضاء مجلس الإدارة سيساهم في تعزيز جهود المؤسسة لرفع مكانة المرأة الإماراتية وزيادة مشاركتها في مختلف القطاعات بما يشمل الاقتصاد والإبداع والاستدامة وريادة الأعمال والدعم الاجتماعي، وفق استراتيجية تهدف لجعل دبي قدوة عالمية في الدول الصديقة للمرأة، موافقة مع الرؤية الاستباقية للقيادة الرشيدة التي جعلت من دولة الإمارات نموذجًا رائدًا عالميًا في مختلف المجالات.

تأسست مؤسسة دبي للمرأة عام 2006 لتعزيز دور المرأة الإماراتية في مختلف جوانب الحياة، وستواصل المؤسسة دعم هذه المسيرة ببرامج ومبادرات مدروسة وفق المعايير العالمية.