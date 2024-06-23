نشكركم على متابعتكم خبر 10 دول تسمح للمقيمين في الإمارات العربية المتحدة بدخولها بدون تأشيرة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 يونيو 2024 11:53 صباحاً - متابعة بتول ضوا

يسعد العديد من المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة بقضاء عطلاتهم في دول لا تتطلب تأشيرة مسبقة، وذلك لتجنب تكاليف التأشيرات المرتفعة في بعض الدول. وتوفر تأشيرة الدخول عند الوصول خيارًا مثاليًا للعائلات والأفراد الذين يخططون لقضاء إجازاتهم الصيفية، حيث توفر لهم سرعة وسهولة في اتخاذ قرار وجهتهم.

يُمكن لمقيمي الإمارات العربية المتحدة زيارة 10 دول بدون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، وهي:

جورجيا: وجهة غنية بالتاريخ والثقافة، تتميز عاصمتها تبليسي بشوارعها القديمة وتاريخها العريق، بينما تُعد جبال القوقاز مثالية لمحبي الطبيعة والمغامرة. تمنح جورجيا تأشيرة دخول عند الوصول لمدة تتراوح بين 90 و 180 يومًا لمواطني الإمارات.

جزر المالديف: وجهة مثالية لمحبي الاسترخاء، تتميز بشواطئها الخلابة ومياهها الصافية. تمنح جزر المالديف تأشيرة مجانية لمدة 30 يومًا لمواطني الإمارات، مع إمكانية التمديد مقابل رسوم إضافية.

أذربيجان: مزيج فريد من التاريخ والضيافة والمعالم السياحية، تتميز باكو عاصمتها بشوارعها التاريخية وثقافتها الغنية، بالإضافة إلى المناظر الطبيعية الخلابة لجبال القوقاز. يمكن لمواطني الإمارات والمقيمين الحصول على تأشيرة أذربيجان مقابل رسوم 92 درهمًا.

موريشيوس: جزيرة استوائية خلابة تتميز ببحيراتها الفيروزية وشواطئها الرملية ومناظرها الطبيعية الخضراء، وتزخر مياهها بالشعاب المرجانية الملونة والحياة البحرية المتنوعة. تتيح موريشيوس تأشيرة دخول عند الوصول لمدة 90 يومًا.

أرمينيا: وجهة فريدة لعشاق التاريخ، تتميز بعاصمتها يريفان النابضة بالحياة، وجمالها الطبيعي الأخاذ، وأديرتها المذهلة، ومأكولاتها اللذيذة. يُسمح لمواطني الإمارات العربية المتحدة بدخول أرمينيا بدون تأشيرة.

مونتينيغرو: جوهرة ذات جمال طبيعي خلاب وتراث ثقافي غني، من المدن القديمة الساحرة إلى المناظر الطبيعية الوعرة، تناسب الجميع. يُمكن لمواطني الإمارات العربية المتحدة دخول مونتينيغرو بدون تأشيرة، بينما يحتاج المقيمون إلى تأشيرة دخول عند الوصول.

سيشل: وجهة مثالية للاسترخاء والاستجمام، تتميز بمياهها الفيروزية وشواطئها ذات الرمال البيضاء وحياة بحرية نابضة بالحياة. تمنح سيشل تأشيرة دخول عند الوصول لمواطني الإمارات العربية المتحدة.

ماليزيا: غابات مطيرة مورقة، وشواطئ نقية، ومعالم حضارية مميزة، تُشكل مزيجًا ساحرًا. لا يحتاج مواطنو الإمارات العربية المتحدة إلى تأشيرة لزيارة ماليزيا لمدة تصل إلى 90 يومًا.

إندونيسيا: وجهة غنية بتنوعها الطبيعي، من شواطئ بالي البكر إلى غابات سومطرة المطيرة ومعابد بوروبودور القديمة. تمنح إندونيسيا تأشيرة دخول عند الوصول لمواطني الإمارات العربية المتحدة.

نيبال: وجهة مثالية لعشاق المغامرة والروحانية، تتميز بمناظرها الطبيعية الخلابة ومعابدها القديمة وكرم ضيافتها. يحصل المقيمون في الإمارات العربية المتحدة على تأشيرة دخول عند الوصول