نشكركم على متابعتكم خبر نهيان بن مبارك يحضر أفراح الصيعري و الكثيري على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 يونيو 2024 01:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، حفل الاستقبال الذي أقامه، الدكتور حمد بن صالح بن جريبان الصيعري، أمس بمناسبة زفاف نجله الدكتور صالح إلى كريمة عبد العزيزعون خميس بن طالب الكثيري، وذلك في مجلس المشرف في أبوظبي.

وبحسب “وام”، هنّأ معاليه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.