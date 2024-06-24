نشكركم على متابعتكم خبر شرطة دبي تبحث تعزيز التعاون الأمني مع الشرطة الإيطالية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 يونيو 2024 06:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

بحث معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وسعادة المحافظ فيتوريو بيساني، رئيس الشرطة والمدير العام للأمن العام في جمهورية إيطاليا الصديقة، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المجال الشرطي والأمني ومكافحة الجريمة المنظمة، ووضع استراتيجيات لتحقيق الأهداف المنشودة.

وبحسب “وام”، جاء ذلك خلال استقبال رئيس الشرطة والمدير العام للأمن العام الإيطالي، أمس، معالي الفريق عبد الله خليفة المري، والوفد المرافق له، في مقر وزارة الداخلية في العاصمة الإيطالية روما.

وتطرق اللقاء، الذي نظمه مكتب التنسيق والتخطيط لقوات الشرطة في إيطاليا في إطار علاقات التعاون الدولية المتميزة مع وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في القيادة العامة لشرطة دبي، إلى آليات توحيد الجهود في العمليات المشتركة وفتح قنوات تواصل مباشرة لتبادل الخبرات المهنية والتدريب المشترك للحد من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، ومكافحة المخدرات وغسل الأموال باستخدام العملات المشفرة.

وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، أن الزيارة تأتي تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية للدولة في تعزيز روابط العلاقات الدولية والشراكات مع الأجهزة الأمنية والشرطية، وتنفيذاً لتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، لتعزيز الشراكات الدولية لمواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، وتطوير العلاقات القائمة مع الجهات الأمنية والشرطية في إيطاليا، دعماً للجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار.

من جهته، أعرب سعادة المحافظ بيساني، عن تقديره للعلاقات الثنائية المشتركة بين الجانبين، والجهود التي تبذلها القيادة العامة لشرطة دبي، لتعزيز التعاون والتكامل في المجالات الشرطية والأمنية ومكافحة الجريمة، والتي أثمرت عن تعقب شرطة دبي وإلقائها القبض على 13 مطلوباً دولياً بتهم مختلفة من قبل هيئة التحقيق القضائي الإيطالي.

حضر اللقاء، المحافظ رافائيل غراسي، نائب رئيس الشرطة الإيطالية، المدير المركزي للشرطة الجنائية، والمحافظ أنونزياتو فاردي مدير مكتب تنسيق قوات الشرطة، والعقيد طارق سلطان السويدي، مدير إدارة المطلوبين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي.