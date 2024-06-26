نشكركم على متابعتكم خبر شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 26 يونيو 2024 12:59 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

حثت شرطة أبوظبي السائقين على توخي الحذر الشديد أثناء القيادة في ظل هطول الأمطار في جميع أنحاء الإمارة.

دعت الشرطة إلى:

الالتزام بالسرعة المحددة على الشواخص المرورية ، والحفاظ على مسافة آمنة بين المركبات ، وتجنب القيادة المتهورة ،استخدام مساحات الزجاج الأمامي بشكل فعال.

تحذيرات إضافية

كما حذرت شرطة أبوظبي من خطر الانزلاق على الطرق المبللة، وضرورة زيادة التركيز أثناء القيادة ،بالإضافة إلى تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

باتباع هذه الإرشادات، يمكن للسائقين الحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين على الطرقات.