نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات للتعليم المدرسي تعلن عن البرنامج الزمني لإعلان نتائج نهاية العام الدراسي 2023-2024 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 26 يونيو 2024 10:52 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن الجدول الزمني لإعلان نتائج نهاية العام الدراسي 2023-2024 لكافة المراحل الدراسية. من المقرر أن يبدأ الإعلان عن النتائج في 3 يوليو المقبل، حيث سيتم الكشف عن نتائج الصف الثاني عشر في تمام الساعة العاشرة صباحاً، بينما تُعلن نتائج الصفوف من التاسع إلى الحادي عشر في الساعة الرابعة مساءً من نفس اليوم.

في 4 يوليو، سيتم الإعلان عن نتائج الصفوف من الخامس إلى الثامن في الساعة العاشرة صباحاً، ومن الصف الأول إلى الرابع في الساعة الرابعة مساءً.

وأوضحت المؤسسة أنه بإمكان الطلبة الحصول على النتائج وطباعتها اعتباراً من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة 12 صباحاً وفقاً للبرنامج الزمني المحدد لكل صف.

ودعت المؤسسة أولياء الأمور إلى زيارة موقعها الإلكتروني www.ese.gov.ae للاطلاع على سياسة تقييم أداء الطلبة ومعاييرها، وذلك لمعرفة مدى تقدم التحصيل الأكاديمي لأبنائهم.

كما أعلنت المؤسسة مؤخراً عن مواعيد اختبارات الإعادة والاختبارات التعويضية. تبدأ الاختبارات التعويضية في 20 يونيو وتستمر حتى 26 يونيو 2024. أما اختبارات الإعادة لنهاية العام الدراسي، فستبدأ في 8 يوليو وتستمر حتى 12 يوليو 2024. تستهدف الاختبارات التعويضية الطلبة من الصف الثالث إلى الصف الثاني عشر الذين لم يتمكنوا من أداء الاختبارات النهائية بسبب غيابهم بعذر مقبول أو نتيجة لمشاكل تقنية، بينما تستهدف اختبارات الإعادة الطلبة من الصف الرابع إلى الصف الثاني عشر الذين لم يحققوا درجة الاجتياز في إحدى مواد المجموعة A. حددت المؤسسة الحد الأدنى لدرجة الاجتياز بـ 50% لطلبة الصف الرابع والحلقة الثانية، و60% لطلبة الحلقة الثالثة.