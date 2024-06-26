نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يهنئ شي جين بينغ والشعب الصيني بعودة المسبار تشانغ آه-6 إلى الأرض على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 26 يونيو 2024 10:52 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الرئيس الصيني شي جين بينغ والشعب الصيني بعودة المسبار تشانغ آه-6 إلى الأرض بعد إنجاز مهمته العلمية بنجاح على سطح الجانب الخفي للقمر. هذه المهمة تعد إنجازاً علمياً مهماً يبرز التقدم الكبير الذي تحققه الصين في مجال الفضاء واستكشاف الكواكب.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “أهنئ صديقي شي جين بينغ والشعب الصيني بعودة المسبار تشانغ آه-6 إلى الأرض بعد إنجاز مهمته العلمية بنجاح على سطح الجانب الخفي للقمر، متمنياً للصين مزيداً من الإنجازات لخدمة العلم والبشرية”. تعكس هذه التهنئة العلاقات الودية والمتينة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، كما تؤكد على اهتمام القيادة الإماراتية بمتابعة التطورات العلمية والتكنولوجية العالمية ودعم التعاون الدولي في مجالات البحث العلمي والاستكشاف الفضائي.

وقد كانت مهمة تشانغ آه-6 تهدف إلى جمع عينات من تربة وصخور القمر من الجانب الخفي، وهو الجانب الذي لا يُرى من الأرض، وذلك لدراسة تكوينه وتاريخه الجيولوجي. نجاح هذه المهمة يسهم في تعزيز المعرفة العلمية حول القمر ويفتح آفاقاً جديدة للاستكشاف الفضائي. يعكس هذا الإنجاز قدرة الصين على تنفيذ مشاريع علمية معقدة ودورها الريادي في مجال الفضاء.

وأكد سموه في تهنئته على أهمية هذه الإنجازات العلمية في خدمة البشرية، معبراً عن أمله في أن تستمر الصين في تحقيق المزيد من النجاحات التي تسهم في تطوير العلم وتقديم الفوائد للبشرية جمعاء. وتأتي هذه الكلمات تجسيداً لرؤية القيادة الإماراتية في دعم وتشجيع الابتكار والتقدم العلمي، والعمل مع مختلف الدول لتعزيز المعرفة والتكنولوجيا لتحقيق مستقبل أفضل للإنسانية.