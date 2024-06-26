نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 26 يونيو 2024 10:52 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الأربعاء الموافق في 26-6-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو إلى غائم جزئياً أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة على السواحل، ويصبح رطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية”.

وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً ومثيرة للغبار، تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.