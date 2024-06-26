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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 26 يونيو 2024 10:52 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الأربعاء الموافق في 26-6-2024.

 

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو إلى غائم جزئياً أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة على السواحل، ويصبح رطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية”.

 

وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً ومثيرة للغبار، تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س”.

 

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.



            

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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