نشكركم على متابعتكم خبر عاجل: مأساة في الفجيرة: وفاة طفلين وإصابة آخر جراء حريق في منزل ذويهم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 26 يونيو 2024 10:52 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

توفي طفلان، إحداهما طفلة في الثامنة من عمرها والآخر طفل يبلغ من العمر سبع سنوات، جراء حريق اندلع في منزل عائلتهما بمنطقة الطويين بإمارة الفجيرة. وفور تلقي البلاغ، هرعت الفرق المختصة من الشرطة والدفاع المدني إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من السيطرة على الحريق. تم إنقاذ طفل آخر يبلغ من العمر خمس سنوات، والذي أصيب بجروح بليغة جراء الحادث.

وفي الساعة الثانية فجراً، ورد بلاغ إلى غرفة عمليات الدفاع المدني بوقوع حادث الحريق في المنزل المذكور. وعند وصول الدوريات ومركبات الدفاع المدني من مركز الطويين، تم التعامل مع الحريق بشكل فوري من خلال تأمين الموقع ونقل المصابين إلى مستشفى دبا الفجيرة. وما زالت التحقيقات جارية لتحديد سبب وملابسات الحريق.

أعرب اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، عن تعازيه الحارة لأسرة الطفلين الفقيدين، متمنياً الشفاء العاجل للأسرة المصابة، وسائلاً الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

من جهته، جدد العميد علي عبيد الطنيجي، مدير إدارة الدفاع المدني بالفجيرة، دعوته للجمهور إلى ضرورة الالتزام بتعليمات واشتراطات الوقاية والسلامة والحماية المدنية، خاصة مع بداية فصل الصيف، والتأكد من صلاحية وسلامة التمديدات الكهربائية والخطوط والتمديدات، للوقاية من مخاطر زيادة الأحمال الكهربائية نتيجة استخدام أجهزة التكييف والتبريد.