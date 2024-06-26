نشكركم على متابعتكم خبر “الاتحاد للشحن” تعزز شراكتها مع خطوط “إس إف” ضمن خط شينزين الجديد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 26 يونيو 2024 11:49 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت شركة الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع للاتحاد للطيران، اليوم، عن تعزيز شراكتها مع خطوط “إس إف الجوية” الصينية لزيادة وتيرة الرحلات بين المراكز الضخمة للشركتين في أبوظبي وإيتشو.

وبحسب “وام”، تعتزم الشركتان إطلاق خدمات شحن جديدة بين شينزين وأبوظبي، لتسهيل الوصول وزيادة سعة الشحن بين دولة الإمارات و الصين ومختلف الوجهات العالمية.

وتستعد الاتحاد للشحن لتسيير رحلتين بين أبوظبي وإيتشو بدءاً من 15 يوليو 2024، الأمر الذي يعزز من ربط الصين بالشبكة العالمية للشركة عن طريق مركزها في أبوظبي، بينما ستقوم خطوط“إس إف الجوية” بتسيير رحلة إضافية من إيتشو ليصل إجمالي عدد الرحلات بين أبوظبي وإيتشو إلى خمس رحلات في الأسبوع.

وتعتزم الشركتان أيضاً تسيير رحلة شحن أسبوعية بين شينزين وأبوظبي، مما يضيف وجهة خامسة إلى قائمة الوجهات الصينية الخاصة بشركة الاتحاد للشحن. ويتميز مطار شينزين باوان الدولي بأنه ثالث أكبر مطار للشحن في الصين، وهو مصنف ضمن أبرز 20 مطاراً في العالم من حيث حجم الشحن منذ 2021.

وتوفر زيادة عدد الرحلات الجوية بين إيتشو وأبوظبي بجانب تسيير الرحلات من شينزين إلى أبوظبي، سعة شحن إضافية تتجاوز 200 طن من البضائع، ليصل إجمالي سعة الشحن الأسبوعية المتاحة من الشراكة المميزة إلى 630 طنا.

وقال ريان إبراهيم الهدار، المدير العام للمبيعات والحسابات الحكومية لطيران الاتحاد للشحن، تمنح الشراكة الاستراتيجية مع خطوط إس إف الجوية، العملاء والشركاء وصولاً أفضل إلى الأسواق الاستراتيجية في الصين ودولة الإمارات والوجهات المختلفة ضمن قائمة الوجهات العالمية الخاصة بالاتحاد للشحن.

من جانبه، قال روبرت تشانغ، المدير التجاري لدى خطوط إس إف الجوية: “يسرنا الإعلان عن زيادة عدد الرحلات الجوية بين الاتحاد للشحن وخطوط إس إف الجوية إلى ست رحلات في الأسبوع بدءاً من يوليو المقبل، وذلك بمناسبة مرور عام على شراكتنا”.