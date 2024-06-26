نشكركم على متابعتكم خبر حمدان بن محمد يصدر قرارا بتعيين مدير تنفيذي في هيئة الطرق والمواصلات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 26 يونيو 2024 02:00 مساءً - متابعة – نغم حسن

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (40) لسنة 2024 بتعيين أحمد حسن صالح حسن محبوب، مديراً تنفيذياً لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي بهيئة الطرق والمواصلات في دبي.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.