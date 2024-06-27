نشكركم على متابعتكم خبر “رأس الخيمة العقارية” تعلن عن إطلاق فلل على جزيرة الحياة في الإمارة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 يونيو 2024 09:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية، اليوم، عن إطلاق مجموعة فلل “إن بي كوليكشن” الحصرية الواقعة في جزيرة الحياة في ميناء العرب، المجمع السكني النابض بالحياة الذي يتميز ببيئة طبيعية خلابة.

وبحسب “وام”، تتميز فلل “إن بي كوليكشن” بموقع مميز بين شاطئ خليج “Angel Bay” البكر، ومنتجع ونادي “نيكي بيتش” الشهير عالميًا .

وقال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية : “يمثل إطلاق مجموعة فلل ‘إن بي كوليكشن‘ خطوة مهمة في إثراء محفظتنا العقارية الفخمة في سوق العقار المزدهر في إمارة رأس الخيمة ”.