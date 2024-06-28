نشكركم على متابعتكم خبر قتلى وجرحى بخروج قطار لنقل الركاب عن مساره شمال غرب روسيا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 يونيو 2024 03:59 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أسفر خروج قطار لنقل الركاب عن سكته بجمهورية كومي شمال غرب روسيا، عن مقتل شخصين اثنين وإصابة 10 آخرين بجروح.

وبحسب مؤسسة السكك الحديد الروسية فإن 9 عربات مقطورة من قطار الركاب خرجت عن مسارها بالقرب من مدينة إنتا بجمهورية كومي الروسية، وكان على متنه 195 راكبا و20 عاملا بالسكك الحديدية.

ونتج الحادث المأساوي عن انهيار التربة تحت السكة الحديدية بسبب الأمطار الغزيرة.