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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 6 يوليو 2024 12:59 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الجمعة الموافق في 5-7-2024.

 

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو إلى غائم جزئيا، ورطب ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق خاصة شمالاً مع احتمال تشكل الضباب الخفيف”.

 

وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مع غبار وأتربة مثارة أحياناً خاصة على المناطق الداخلية والشرقية، ، تكون شمالية غربية، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س”.

 

وأشار البيان إلى أن البحر مضطرب الموج صباحاً يصبح متوسطا إلى خفيف الموج، في الخليج العربي وفي بحر عمان.



            

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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