نشكركم على متابعتكم خبر كهرباء الشارقة توفر خدماتها لمشروع مزرعة مليحة للألبان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 6 يوليو 2024 03:55 مساءً - زودت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة المرحلة الأولى لمشروع مزرعة مليحة للألبان بالكهرباء اللازمة وفق أفضل المواصفات حيث تم تركيب 10 محولات وتمديد كابلات بمسافة 9,000 متر وبحمولة 11,500 كيلووات وبلغت الكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى 36,225 مليون درهم.

وأكد المهندس خليفة محمد الطنيجي مدير إدارة المنطقة الوسطى بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن الهيئة تحرص على توفير كافة الخدمات اللازمة لمزرعة مليحة للألبان، التي أطلق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرحلتها الأولى، كأول مزرعة من نوعها في الشرق الأوسط للمساهمة في ضمان الأمن الغذائي. والتنسيق لتقديم الدعم اللازم وتوفير الخدمات للعمل على إنجاح المشروع الذي يعد من المشروعات الطموحة.

وأضاف أن الهيئة تسعى لتنفيذ كل المبادرات التي تخدم الدولة وإمارة الشارقة وتسعى بكل مواردها لدعم المبادرات وتفعيل التعاون مع المؤسسات لتطوير مجالات عملها ودعم المشاريع التنموية في مختلف المجالات.