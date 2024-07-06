نشكركم على متابعتكم خبر أشغال الشارقة تصدر تقريرها السنوي لعام 2023 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 6 يوليو 2024 03:55 مساءً - أصدرتْ دائرة الأشغال العامة بالشارقة ممثلةً بمركز الاتصال المؤسسي، التقريرَ السنويَّ لإنجازات 2023، والذي تضمن عرض أهمِّ وأبرز مبادرات ومشاريع وإنجازات الدائرة خلال العام الماضي.

وتضمنَ التقريرُ كلمة افتتاحية للمهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال، أشارَ فيها إلى الهدف من إصدار هذا التقرير السنوي، وهو توثيق جهود وإنجازات كافة القطاعات التابعة للدائرة خلال العام المنصرم، بالإضافة إلى نبذة عامةٍ عن تاريخ إنشاء الدائرة.

وتضمن التقرير أهم التطورات والأحداث التي شهدتها القطاعات العمرانية والإجراءات والجهود التي اتخذتها الدائرة في كافة القطاعات والأنشطة وذلك لتقديم أداة شاملة للمتعاملين وتعريفهم بأهم النتائج التي حقّقتها، تأكيداً لجهودها الهادفة إلى الوصول لتحقيق الرؤية بعمران حضاري مستدام، وتعزيز استمرارية الأعمال في مختلف المجالات.

وفي هذا السياق، قالت مريم المازمي مدير مركز الاتصال المؤسسي في الدائرة: إن الدائرة تخطو نحو أهدافها المستدامة التي تدرك فيها حجم التحديات، ومستوى المتغيرات المتسارعة التي تقتضي وجود منهجيات وخطط عمل مدروسة، وتستشرف المستقبل في المجال المعماري والتنموي برؤية تستلهم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتلبي تطلعات حكومتنا الرشيدة نحو أعلى مستوى من التميز والريادة، ورفع مؤشرات الأداء في مختلف المجالات.

وأشارت مريم المازمي إلى أن الإحصائيات والبيانات التي يتضمنها التقرير تعكس حجم الجهود التي تبذلها الدائرة في النهوض بمهامها، مؤكداً أن الدائرة حريصة على التطوير المستمر وفق ما تقتضيه أهدافها الاستراتيجية، وتطلعاتها الرامية إلى عمارة حضارية متميزة، بعزيمة متقدة، وعطاء متجدد، ونهج راسخ.

وبحسب البيانات الصادرة عن الدائرة، فقد حققت الدائرة في مؤشرات الخطة الاستراتيجية الخاصة بالدائرة نمواً ملحوظاً، وإن إصدار التقرير السنوي يعتبر حدثاً سنوياً مهماً يواكب النهضة التي تشهدها الإمارة والتي تتطلب توافر البيانات والإحصاءات والتحليلات للمستثمرين وصناع القرار، وأوضحت أن التقرير السنوي أفرد مساحة كافية لرصد إنجازات وأرقام المشاريع والعمل على أساس استراتيجي، وهذا بدوره يسهل على مختلف الجهات الاطلاع على التقرير السنوي واستنباط آفاق ومستقبل التطور في إمارة الشارقة ويوثق المسيرة العمرانية للإمارة عبر رصد وتسجيل كافة المشاريع التي تتحقق سنوياً على مستوى الأنشطة والقطاعات المختلفة ويعكس الجهود المبذولة للارتقاء بالتنمية العمرانية المستدامة.

وأشارت إلى أن الفصل الأول من التقرير، يتناول جهوداً متكاملة عن إنشاء المباني والمشاريع العمرانية والخدمات المتنوعة ونتائج الخطة الاستراتيجية كما جاء الفصل الثاني من التقرير، ليسلط الضوء على مشاريع الصيانة والاستدامة والديكور، إلى جانب تفعيل الشراكات.

وأضافت أن الفصل الثالث خصص للبنية التحتية المستدامة ومشاريع الصرف الصحي المنجزة.

وأضافت مدير مركز الاتصال المؤسسي أن الفصلين الرابع والخامس للتقرير تناولا بيئة العمل السعيدة التي أدت إلى هذه النتائج والاستثمار في رأس المال البشري وذلك من خلال استقطاب الكفاءات وزيادة التوطين وتأهيل القيادات المستقبلية من خلال اتباع أعلى معايير الشفافية والحوكمة والخدمات الريادية المستدامة وتقديم خدمات استباقية للجمهور.

وقد احتوى التقرير على أكثر من 124 صفحة عرضت إنجازات الإدارات واللجان التخصصية، في تصاميم فنية مميزة.