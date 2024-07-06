أبوظبي للتعليم تحتفل بتخريج 644 طالباً من مدارس التكنولوجيا التطبيقية

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 6 يوليو 2024 05:49 مساءً - متابعة بتول ضوا

احتفل مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني بتخريج 644 طالباً من الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 -2024 من مدارس التكنولوجيا التطبيقية فروع أبوظبي والعين والظفرة، في مركز أدنيك أبوظبي.

وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي، المدير العام لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني: «منذ تأسيس مدارسنا تمكنا من تخريج أكثر من 20,000 طالب وطالبة، كل منهم يمثل نموذجاً متميزاً في مجال عمله، فمنهم من قُبل في أعرق الجامعات العالمية، ومنهم من اختار كليات وطنية متميزة، مثل كلية خليفة الجوية، ومدرسة زايد العسكرية، وكلية الشرطة، ما يعكس بوضوح جودة التعليم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية».

وتخلل حفل التخريج عرض فيديو يسلط الضوء على المدارس وإنجازاتها، وأداء قَسم الولاء لدولة الإمارات. حضر حفل تخريج طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية في أبوظبي الدكتور محمد بن إبراهيم المعلا وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، والدكتور سيف سعيد القبيسي المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة – دائرة الطاقة، وفهد غريب الشامسي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في جمارك أبوظبي، وعدد من المسؤولين وأهالي الطلاب الخريجين.

وتقدِّم مدارس التكنولوجيا التطبيقية المؤسسة التعليمية الرائدة على مستوى دولة الإمارات منهاجاً دراسياً عالي المستوى للطلبة من خلال ثلاثة مسارات مميزة، تشمل برنامج العلوم المتقدمة، والمسار المتقدم، والمسار العام. وصممت المسارات لتضمن تلبية اهتمامات الطلبة ودعم أهدافهم المهنية في مجالات متنوعة، تشمل الهندسة التطبيقية، وعلوم الصحة، والحوسبة، والذكاء الاصطناعي، والهندسة