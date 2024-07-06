نشكركم على متابعتكم خبر جامع الشيخ زايد الكبير يصدر تقويمه الهجري لعام 1446 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 6 يوليو 2024 09:55 مساءً - متابعة بتول ضوا

في إطار دوره الديني والثقافي، أصدر مركز جامع الشيخ زايد الكبير تقويمه الهجري لعام 1446، والذي يوافق أول أيامه، غداً الأحد 7 يوليو 2024، وذلك في إطار حرصه على إبراز الثقافة الإسلامية وتعريف الجمهور بالموروث الثقافي المحلي

ويشمل الإصدار السنوي للتقويم الهجري عدداً من المخرجات، كالتقويم المعلق “الروزنامة”، وكتاب التقويم الهجري، وإصدار الدرور والطوالع.

وذكر بيان صحفي للمركز اليوم، أن التقويم المعلق “الروزنامة” يتضمن أهم المعلومات المتعلقة بالتقويمين الهجري والميلادي، والدرور والبروج والطوالع، وحركة المد والجزر، ويتضمن مواقيت الصلوات في كل مناطق إمارة أبوظبي، كما يقدم مجموعة من الآيات القرآنية الكريمة، والأحاديث النبوية الشريفة، وأقوال أصحاب السمو الشيوخ، وحكماً وأقوالاً مأثورة.

وأضاف البيان :” أتم المركز تحديث “التطبيق الإلكتروني المحدث” للتقويم الهجري لعام 1446هـ، ليضم مواقيت الصلاة وكل ما تحويه الروزنامة الورقية من أجندة ومعلومات. كما أصدر المركز كتاب التقويم الهجري، وعمل كذلك على إنتاج حلقات سلسلة التقويم الهجري، وسلسلة ديرة الدرور ونشرها عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي”، إضافة إلى سلسلة ديرة الدرور والطوالع والتي تتطرق إلى أهمية الدرور والطوالع وأهم ملامحها، والأشعار الإماراتية التي تغنت بها، وصور اهتمام الآباء والأجداد بظهور “نجم سهيل