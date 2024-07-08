نشكركم على متابعتكم خبر أشغال الشارقة تنجز مسجد النحوة في خورفكان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 8 يوليو 2024 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة، مسجد النحوة في مدينة خورفكان، وهو مشيد بنمط صديق للبيئة وصفري الطاقة الكربونية ليكون من أوائل المباني المشيدة على هذه الخصائص في المنطقة.

وبحسب “وام”، أوضح بيان صحفي صدر اليوم، أن المسجد يتسع لـ 240 مصلياً من الرجال والنساء وذلك استمراراً لخطة الدائرة السنوية لعام 2024، ومواكبة النهضة والتوسع العمراني بالإمارة وتلبية احتياجات قاطني المنطقة وتيسير إقامة الشعائر بيسر وطمأنينة.

وبني المسجد وفق الطراز المعماري الإسلامي الممزوج بالطابع الحديث ومطعماً بعدد من التصاميم والنقوش المعمارية ومنارة بارتفاع 20 متراً على مساحة أرض إجمالية تبلغ 1870 متراً مربعاً.

وقال المهندس عبد الله الطنيجي مدير إدارة الأفرع:” تعمل الدائرة بالتواصل والتنسيق الدائم مع المجالس البلدية بالإمارة لدراسة احتياجات المناطق والضواحي من المشاريع وفق الكثافة السكانية والتطور العمراني مع التركيز بشكل كبير على «التصميم السلبي» وهي تقنية معمارية تنسجم مع البيئة المحلية والمكونات المادية للمبنى لتقليل الحاجة إلى تقنيات التدفئة أو التبريد الكهربائية”.

وأوضح الطنيجي أن التصميم البسيط للمبنى يحقق الحياد المناخي وتم تزويده بأنظمة تكييف إشعاعية تعمل على توفير استهلاك الطاقة، ويحسن جودة البيئة الداخلية، ويعد التبريد بالإشعاع أسلوباً مبتكراً للتبريد المريح العالي الكفاءة، باستخدام تقنية خاصة تعمل على تدوير المياه المبردة عبر أنابيب مدمجة في هيكل المبنى، إذ يستخدم نظام التوزيع الخاص به مجموعة من الأنابيب الخاصة والمضخات وصمامات التحكم، مسجلة بذلك انخفاضاً في استهلاك الطاقة بحوالي 40 % من الطاقة السنوية.