نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 8 يوليو 2024 10:52 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الإثنين الموافق في 8-7-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع غبار مثار ومحمل على بعض المناطق، يصبح رطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية الغربية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف”.

وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة شرقاً، حركتها جنوبية شرقية – شمالية شرقية، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان قد يضطرب أحياناً.