نشكركم على متابعتكم خبر “مركز إدارة الطوارئ والأزمات” بأبوظبي ينفذ تمرينا لتعزيز جاهزية منظومة الاستجابة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 11 يوليو 2024 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

نظَّم مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، تمريناً في مجال مواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لتعزيز جاهزية الجهات والمؤسسات الحكومية المشاركة في جميع مراحل الاستجابة.

وبحسب “وام”، أكَّد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة أبوظبي، خلال حضوره الفعالية، أهمية التمرين في تنمية القدرات، ورفع الكفاءات الفنية، وتقييم مستوى إلمام المشاركين بمنظومة الاستجابة، واتخاذ القرارات المتعلقة بالإجراءات الوقائية وتنفيذها، لضمان تحقيق سياسة التحسين المستمر، وفقَ أفضل الممارسات الدولية في منظومة الطوارئ والأزمات.

وأوضح معاليه أن هذا التمرين يندرج في إطار التمارين المشتركة، وأحد محاور مستوى الجاهزية وفاعليتها، التي تُنفذ وفق خطط وأدوار ومهام معتمدة للتدريب الدوري بمشاركة الجهات المعنية.