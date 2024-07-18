“الطيران المدني” توقع اتفاقية مع “جانس” لتدريب مراقبي الحركة الجوية

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 18 يوليو 2024 04:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني، اتفاقية تدريب مع الشركة العالمية لخدمات الملاحة الجوية “جانس”، لتقديم خدمات تدريب لمراقبي الحركة الجوية في مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية التابع للهيئة العامة للطيران المدني.

ووفق بيان صادر عن الهيئة اليوم، ستقوم الشركة بتقديم خدمات التدريب لمراقبي الحركة الجوية المبتدئين في الهيئة العامة للطيران المدني في مركزها التدريبي في العين.

وبحسب “وام”، قال سعادة سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني: “تؤكد هذه الاتفاقية على التزامنا بالحفاظ على أعلى معايير السلامة والكفاءة في مجالنا الجوي، فمن خلال الاستثمار في التدريب والتطوير نضمن أن يكون مراقبونا الجويون مجهزين بالمهارات والمعرفة اللازمة لإدارة تعقيدات إدارة الحركة الجوية الحديثة”.

من جانبه، قال أحمد الجلاف، المدير العام المساعد لخدمات الملاحة الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني: “تشكل هذه الاتفاقية علامة فارقة في جهودنا المستمرة لرفع جودة خدمات مراقبة الحركة الجوية في الإمارات، إذ إن البرامج التدريبية المخصصة التي تقدمها “جانس” لن تعزز فقط قدراتنا التشغيلية، بل ستدعم أيضاً رؤيتنا الاستراتيجية بأن نكون قادة عالميين في سلامة الطيران والابتكار، ونتطلع إلى رؤية التأثير الإيجابي الذي ستحدثه هذه الشراكة على خدمات الملاحة الجوية لدينا”.

وبدوره، قال يحيى الحمادي، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية لخدمات الملاحة الجوية “جانس”: “نرى في الاتفاقية شهادة على قوة علاقتنا مع الهيئة العامة للطيران المدني، ونتطلع إلى تنفيذ هذا العقد التدريبي، وفقاً لمتطلبات الهيئة والعمل معاً لتحسين صناعة الطيران العالمية من خلال مبادرات التعاون العديدة لدينا، وأعتقد أن الشراكة مع الهيئة العامة للطيران المدني ستخلق نموذجاً جديداً وفعالاً من التعاون في صناعتنا”.