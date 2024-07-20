نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يؤكد حرص الامارات على تعزيز التعاون مع المفوضية الأوروبية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 20 يوليو 2024 12:55 مساءً - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أورسولا فون دير لاين بمناسبة إعادة انتخابها رئيسة للمفوضية الأوروبية، مؤكداً سموه أن دولة الإمارات حريصة على مواصلة بناء شراكتها وتعزيز التعاون مع المفوضية لتحقيق الأهداف المشتركة في ترسيخ أسس السلام والاستقرار في العالم.

وقال سموه في حسابه على منصة إكس “أهنئ أورسولا فون دير لاين بمناسبة إعادة انتخابها رئيسة للمفوضية الأوروبية وأتمنى لها التوفيق في مهامها. دولة الإمارات حريصة على مواصلة بناء شراكتها وتعزيز التعاون مع المفوضية الأوروبية لتحقيق الأهداف المشتركة في ترسيخ أسس السلام والاستقرار في العالم”.