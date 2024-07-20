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بسام محمد - أبوظبي في السبت 20 يوليو 2024 12:55 مساءً - بحثت وزارة الموارد البشرية والتوطين مع منظمة العمل الدولية، آفاق التعاون الفني بين الجانبين بما يسهم في تعزيز الكفاءة والارتقاء بسوق العمل الإماراتي في مجالات أنظمة الحماية الاجتماعية للقوى العاملة ومعايير العمل الدولية ومواكبة أحدث الممارسات العالمية في مجالات تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية للدول العربية إلى مقر الوزارة بدبي، بحضور شيماء العوضي، وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، وبيتر رادميكر، نائب المدير الإقليمي لمكتب المنظمة، وعدد من المعنيين في كلا الجانبين.

وتطرق الاجتماع إلى برنامج عمل الدورة الحالية لـ«حوار أبوظبي» وتوسيع سبل التعاون بين الحوار والمنظمة من خلال إعداد ورقة بحثية حول آثار التغير المناخي على انتقال العمالة من الدول الآسيوية إلى دول الخليج العربي، ومناقشة المهارات اللازمة لتحقيق الانتقال العادل إلى الاقتصاد الأخضر وتكاتف الجهود في تحقيق التنمية المستدامة، كما تم استعراض دور وزارة الموارد البشرية والتوطين، المحوري في دعم مبادرات وبرامج منظمة العمل الدولية في العالم العربي.

وشهد محسن النسي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش، على هامش الاجتماع، تخريج 30 مفتش عمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين استكملوا متطلبات برنامج تدريبي نظمته الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بهدف تطوير قدرات المفتشين والارتقاء بمهارات رصد حالات العمل الجبري بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية المطبقة في هذا الشأن.