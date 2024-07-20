نشكركم على متابعتكم خبر منصور بن زايد يبحث مع سفير فنزويلا العلاقات الثنائية بين البلدين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 20 يوليو 2024 03:59 مساءً - استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في مكتب سموه بقصر الوطن أمس، نبيل عبدالخالق سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية لدى الدولة.

وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين الإمارات وفنزويلا وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بما فيها الاقتصادية والتنموية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. وتطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.